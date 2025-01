Iltempo.it - Trump avverte: dazi al 100% ai Paesi Brics se rimpiazzeranno il dollaro

Leggi su Iltempo.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, è tornato a rivolgere un avvertimento ai, ribadendo che la sua amministrazione reagirebbe a qualsiasi tentativo di sostituire ilstatunitense come valuta di riserva globale imponendodel 100 per cento alle merci importate da quei. "Chiederemo un impegno da questiapparentemente ostili a non creare una nuova valuta dei, né sostenere altre valute per sostituire il potentestatunitense, altrimenti affronterannodel 100 per cento", ha scritto l'inquilino della Casa Bianca in un messaggio pubblicato sulla piattaforma sociale Truth Social. Un avviso, quello del tycoon, che era già stato fatto in precedenza.aveva infatti rivolto simili parole aiil 30 novembre scorso, poche settimane dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali.