Lanazione.it - Trovato morto in casa. Esclusa l’aggressione. Stroncato da malore

ORCIANO PISANO Il ritrovamento del cadavere di un ottantasettenne – rinvenuto nella suadi Orciano Pisano ieri all’ora di pranzo dal fratello La – ha fatto pensare in un primo momento a un decesso traumatico. Si è pensato anche a un omicidio. Il cadavere, infatti, presentava ferite al volto e alla testa. Ma le indagini effettuate dai carabinieri della compagnia di Volterra hanno presto escluso questa ipotesi perché gli infissi dellanon presentano segni di effrazione e perché nella cassaforte è stata rinvenuta una discreta somma di denaro. Secondo i carabinieri l’anziano – Loris Niccolini, che soffriva di una grave forma di malattia degenerativa – è deceduto a causa di un. L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo quando un nipote ha fatto la tragica scoperta. L’appartamento è statoin disordine, ma i militari dell’Arma hanno accertato che non vi fossero segni di effrazione e che non mancassero oggetti di valore.