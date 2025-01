Tg24.sky.it - Treni Alta Velocità Roma Firenze, ritardi per persone sui binari

Ancora disagi per chi viaggia sulla rete ferroviaria.fino a un'ora per 41adche viaggiano sulla linea Av. Dalle 10.55 alle 12.30 la circolazione è stata rallentata a causa dinon autorizzate in prossimità dei, che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Ora il movimento è in graduale ripresa. Lo si legge su Infomobilità di Rfi.