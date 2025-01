Fanpage.it - Tragedia sfiorata dopo un pomeriggio al centro anziani: 95enne investe e ferisce gravemente un uomo

Leggi su Fanpage.it

Untrascorso alal Serrone giovedì scorso ha rischiato di finire in. Unin auto ha investito in retromarcia un 68enne, che è finito in ospedale in codice rosso.