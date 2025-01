Romadailynews.it - Traffico Roma del 31-01-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente con code su A1Napoli tra la diramazionesud e Valmontone verso Napoli è sempre per incidente file sul percorso Urbano della A24 dalla tangenziale est via Togliatti in uscita daVerso il raccordo anulare da questa mattina lavori di potatura in viale delle Milizie tra via Dalla Chiesa e viale Angelico inevitabili ripercussioni aldella zona lavori notturni sulla tangenziale est a partire dalle 22 e fino alle 6 di domattina vietato il transito sulla rampa di entrata da via Nomentana in direzione via del Foro Italico attenzione alla segnaletica lavori alla rete tranviaria di via Cavour fino a domenica 2 febbraio chiuso il tratto tra piazza dell’esquilino e Piazza dei Cinquecento modifiche alla viabilità anche su via Nazionale prestare quindi attenzione alla segnaletica ma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito