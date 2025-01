Firenzetoday.it - Traffico internazionale di stupefacenti, arrestato 44enne

Un ruolo di primo piano con contatti coi narcos colombiani utili a far sbarcare circa mille e cinquecento chili di cocaina nei porti di Anversa, Rotterdam e Le Havre. È il motivo per cui su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso da un tribunale belga per associazione a delinquere.