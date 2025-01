Chietitoday.it - Torna l’incubo caro bollette, Confartigianato lancia l'allarme e chiede l’azzeramento degli oneri di sistema

Leggi su Chietitoday.it

per imprese e famiglie. Are l’Imprese Chieti L’Aquila che, come hanno fatto altre associazioni territoriali italiane,di. Pur non toccando ancora i livelli del 2022, quando il costo finito in.