Torna la festa patronale di Santa Apollonia

no a San Pietro in Campo le celebrazioni per la patrona: le iniziative si terranno sabato 8 e domenica 9 febbraio. Il tutto a cura della Parrocchia di San Pietro in Campo e del Comitato Paesano. Tra gli appuntamenti della tradizione la camminata notturna, con partenza alle 18 di sabato 8, da località Ai Biagi e arrivo alla chiesa di San Pietro. Presso i campi vicino alla chiesa alle 20, dopo una preghiera di ringraziamento in chiesa, accensione di un grande falò, in onore di Sant’. Seguiranno un ristoro nei locali parrocchiali e la proiezione di un filmato dedicato alladel 1996. Per quanto riguarda le celebrazioni religiose per domenica 9 (ore 10),messa accompagnata dal coro di San Pietro in Campo; alle 12.30 pranzo al circolino (prenotazioni entro il 6 in parrocchia o al circolino di San Pietro in Campo, contributo per il pranzo 20 euro.