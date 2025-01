Metropolitanmagazine.it - Tony Colombo è stato scarcerato (arrestato per associazione mafiosa e di partecipazione finalizzata alla produzione di sigarette di contrabbando)

Il gip del tribunale di Napoli ha disposto la scarcerazione del cantante neomelodico. L’autorità giudiziaria, infatti, ritenendo affievolite le esigenze cautelari ha accolto la richiesta degli avvocati difensori Alfredo Sorge e Sergio Cola e accordato la misura degli arresti domiciliari nel comune di Gaeta. Il legali dell’artista hanno così commentato la decisione: “Soddisfazione per la conclusione di una lunga e sofferta custodia cautelare in carcere del noto artista”.e Tina Rispoli erano stati arrestati il 17 ottobre 2023, nel blitz contro il clan Di Lauro che portò in manette 27 persone, tra cui anche Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo, alias “Ciruzzo il Milionario”, da cui avrebbe ereditato la spiccata vocazione imprenditoriale. Secondo gli inquirenti i due avrebbero finanziato le attività illecite e lecite del boss e in particolare la fabbrica diclandestine avviata nel 21018 ad Acerra, in provincia di Napoli, e subito sequestrata dGuardia di Finanza.