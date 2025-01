Lidentita.it - Terra dei Fuochi, Italia condannata: “Lo Stato sapeva e non ha agito”

Leggi su Lidentita.it

È una sentenza storica quella che la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) ha emesso nei confronti dell’: una condanna definitiva per non aver adottato misure adeguate a proteggere la popolazione delladei, quell’area situata tra le province di Napoli e Caserta, dove risiedono quasi tre milioni di persone. Secondo la Corte, lo .dei: “Loe non ha” L'Identità.