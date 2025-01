Lanazione.it - Teatro Signorelli: ecco Francesco Pannofino

Arezzo, 31 gennaio 2025 –Lunedì 3 e martedì 4 febbraio è di scena «Chi è io?», ultimi posti disponibili La stagione deldi Cortona incontra il primo doppio appuntamento del 2025. Lunedì 3 per gli abbonati del turno giallo e martedì 4 febbraio, per gli abbonati del turno verde, sarà di scenacon «Chi è io?», spettacolo scritto e diretto da Angelo Longoni, con Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea. Il grande intellettuale e psicoanalista Leo Mayer rivive la propria esistenza con spostamenti della credibilità, verosimili ma non veri. Le sue riflessioni filosofiche vengono dissolte da un sogno trash televisivo, l’alto e il basso sono indistinguibili e lo spaesamento è comico e inquietante. Chi è io? è una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori e personaggi, in modo realistico e visionario.