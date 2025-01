Anteprima24.it - Teatro Romano e Benevento Longobarda, il 2 febbraio un laboratorio dedicato ai bambini

Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 2dalle ore 11,00 alle 12,30, in occasione delle “Domeniche al Museo”, l’Area Archeologica deldiin collaborazione con l’Associazionerealizzerà all’interno delunper. In caso di maltempo ilsi svolgerà al coperto negli ambulacri del complesso teatrale. L’ingresso è gratuito, come ogni prima domenica del mese, così come il, che è riservato aidai 5 ai 12 anni.Sotto la supervisione dei rievocatori di, ipotranno cimentarsi nel “Grande gioco della Guerra”, imparando gli schieramenti in battaglia, le formazioni e il modo di combattere degli eserciti longobardi. Giocando e divertendosi, ipotranno conoscere la storia del popolo che per 500 anni ha governatoe potranno apprendere quanto fosse importante per i giovani longobardi imparare a combattere prima di compiere 12 anni, età in cui dovevano entrare a far parte dell’esercito e dovevano schierarsi in battaglia.