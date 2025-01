Fanpage.it - Tajani giustifica i ritardi di Nordio nel caso Almasri: “C’erano 40 pagine in inglese da tradurre”

Uno dei punti rimasti opachi nella vicenda del generaleè il ruolo del ministro della Giustizia. Anche dopo essere stato avvisato, il ministero non ha agito per due giorni. Il vicepremierha detto che "non è così semplice". Le accuse della Corte penale internazionale, ha detto, erano "40in, da tradurre".