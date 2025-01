Tabellone Wta Linz 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Ilcon tutti glie iturno per turno del Wta di, in programma dal 27 gennaio al 2 febbraio. Inizia dall’Austria la prima delle due settimane in cui il circuito WTA sarà protagonista sui campi indoor europei. Un breve passaggio al coperto prima di tornare all’aperto e andare in Medio Oriente per il trittico composto da Abu Dhabi, Doha e Dubai. La prima testa di serie dello storico torneo diè Karolina Muchova, reduce da un Australian Open in cui è stata abbastanza sfortunata nel trovare subito al secondo turno Naomi Osaka. La ceca in questocerca innanzitutto continuità a livello fisico dopo i tanti infortuni: se riuscisse a rimanere sana, allora ‘sky is the limit’ per lei.Chi invece torna dall’Australia con un bel risultato è Elina Svitolina, qui seconda giocatrice del seeding dopo i quarti raggiunti a Melbourne.