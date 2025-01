Forlitoday.it - Sulle ali di Icaro, Teatro Diego Fabbri sold out per la terza edizione del Tedx Forlì

Leggi su Forlitoday.it

Ladelha fatto registrare il tutto esaurito. I biglietti per partecipare all’appuntamento forlivese del format statunitense nato per diffondere idee innovative e stimolare il dibattito, in programma alsabato alle 15 sono stati venduti tutti. Otre.