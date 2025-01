Anconatoday.it - Sui tumori il 90% dei pazienti si affida al web. Gli oncologi: "Attenti alle fake news"

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - In Italia oltre 3,7 milioni di persone vivono con un tumore. Novesu 10 cercano on line informazioni e, più in generale, il web è sempre utilizzato anche dagli anziani (il 38% dei 65-74enni). Ma nella lotta al cancro è determinante anche una corretta comunicazione dei risultati.