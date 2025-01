Comingsoon.it - Stranger Things 5, tutti gli aggiornamenti dai fratelli Duffer: "La stagione più grande e ambiziosa di sempre"

Leggi su Comingsoon.it

Ospiti all'evento Next on Netflix 2025, i creatori diMatt e Rosshanno parlato della loro esperienza nella serie e anticipato i loro nuovi progetti con il servizio di video in streaming: ecco tutte le novità.