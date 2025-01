Messinatoday.it - Straccia-bollo, come fare per non pagare sanzioni e interessi: i dettagli

Leggi su Messinatoday.it

Attiva anche per il 2025 la misura della Regione Siciliana "" che consente ai siciliani morosi dila tassa automobilistica scaduta senza. Per evitare la prescrizione dopo i tre anni, infatti, non verrà effettuata dall'Agenzia delle entrate e riscossione.