Ilgiorno.it - Spaccata in un bar. Rubati superalcolici

Leggi su Ilgiorno.it

Non hanno trovato neanche un euro lasciato in cassa e hanno portato via una decina di bottiglie di, provocando più danni con la. I ladri hanno agito nella notte tra martedì e mercoledì, in via Del Carmine a Vigevano, ma il bar preso di mira non ha né un impianto antifurto né le telecamere di vidosorveglianza e il colpo è stato così scoperto solo il giorno successivo. Sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con una pattuglia del Radiomobile della compagnia di Vigevano. Al vaglio dei militari le registrazioni delle telecamere stradali e di altri impianti di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza che possano aver immortalato i ladri in fuga o in avvicinamento al loro obiettivo. Una banda composta probabilmente da più persone, alla luce anche dell’ingombro della refurtiva.