Ilfattoquotidiano.it - Sospetto caso di colera a Brescia: paziente in terapia intensiva. “Sono in corso le analisi”

Undiè stato riscontrato oggi a, alla Fondazione Poliambulanza, dove è emersa per un“una positività a Vibrio cholerae”. Lo riferisce l’Ats diche con la Regione Lombardia, di concerto con l’Istituto superiore di sanità (Iss), hanno pianificato leper verificare l’eventuale presenza della tossina e della malattia. “Gli approfondimenti dovranno accertare se il ceppo isolato appartenga ai sierogruppi in grado di produrre l’enterotossina che causa la temuta grave diarrea (O1 o O139) oppure ad altri che invece non costituiscono un problema di sanità pubblica”, si legge in una nota.Il, attualmente ricoverato in, “è arrivato in Italia dalla Nigeria in data 29 gennaio e lo stesso giorno, in tarda serata, ha manifestato sintomi gastrointestinali”, ricostruisce l’Ats, i cui operatori stanno “effettuando l’indagine epidemiologica”.