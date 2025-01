Sport.quotidiano.net - Sorteggi Europa League, la Roma pesca il Porto. Agli ottavi possibile derby con la Lazio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nyon (Svizzera), 31 gennaio 2025 - A Nyon oggi, dopo idi Champions, ci sono stati anche quelli di. La, unica italiana a giocare i playoff affronterà il difficile, con andata il 13 febbraio al Do Dragao e ritorno il 20 all'Olimpico. E proprio il 21 febbraio, quando verrà estratto il resto del tabellone fino alla finale, i giallorossi, se vincenti con ighesi, potrebbero trovare una fra(Promossa subito) e Athletic Bilbao, prospettando unnodi. Tra gli altri matchati da segnalare quelli tra gli spagnoli della Real Sociedad contro i danesi del Midtjylland e il Fenerbahce di Mourinho contro l'Anderlecht. PLAY-OFF (and. 13 febbraio, rit. 20 febbraio) a) Ferencvaros (Hun) - Viktoria Plzen (Cze) b) Twente (Ned) - Bodo Glimt (Nor) c) Union SG (Bel) - Ajax (Ned) d) Az Alkmaar (Ned) - Galatasaray (Tur) e)(Por) -(ITA) f) Fenerbahce (Tur) - Anderlecht (Bel) g) Paok Salonicco (Gre) - Fcsb (Rou) h) Midtjylland (Den) - Real Sociedad (Esp)(and.