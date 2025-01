Ilpescara.it - Sorpreso mentre sta rubando un'auto in sosta e arrestato in flagranza dopo inseguimento, l'altro ladro fugge

Leggi su Ilpescara.it

Un ragazzo di 28 anni di Cerignola, già noto alle forze dell'ordine, è statoindi reato per furto.Intorno alla mezzanotte gli agenti della squadra volante sono intervenuti in via Corradino D’Ascanio allertati da una segnalazione al 112 su 2 uomini che si erano introdotti in.