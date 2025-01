Sorelle morte in casa ipotesi omicidio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 La procura di Roma ha aperto un fascicolo per, a carico di ignoti, in merito alladi due anziane,87 e 93 anni,trovate senza vita in, nel quartiere Prati, il 21 gennaio. Si attendono gli esiti dell' autopsia e di test tossicologici. Accanto ai loro corpi era stato trovato un biglietto, che rimanderebbe a un testamento da circa un milione di euro. Un lascito importante,che riguarderebbe una terza persona su cui ora si concentrano le indagini. Sulle due donne non c'erano segni di violenza.