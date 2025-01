Anteprima24.it - Somministrazione di alcolici a minorenni: sospeso circolo privato nel Centro Storico

Tempo di lettura: 2 minutiIl Questore di Benevento, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto, nei confronti del legale rappresentante di unsito neldi Benevento, la sospensione per 25 giorni della “s.c.i.a.” per ladi alimenti e bevande.Il provvedimento è stato emesso in quanto nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti in orario antimeridiano veniva notato un gruppo di ragazzi e ragazze stazionare davanti al locale in questione e consumare bevande alcoliche. Dalle verifiche effettuate nell’immediatezza risultava che ad una ragazza minore degli anni 16 era stata somministrata da personale di quel locale una bevanda alcolica.Già in passato il locale in questione è stato oggetto di analoghi provvedimenti di sospensione, emessi non solo perdima anche per una rissa verificatasi tra avventori dello stesso nell’ottobre dello scorso anno.