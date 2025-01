Oasport.it - Snowboardcross, Moioli, Visintin e Sommariva avanzano alla fase finale a Beidahu

Si sono concluse le qualificazioni per le due gare in programma aper la Coppa del Mondo di. Al femminile l’unica azzurra presente si è qualificata al primo colpo e al maschile due sono stati gli italiani ad approdareprossima.Ha fatto il suo dovere Michelabergamasca è bastata la prima discesa per staccare il nono tempo a 1?69 di distacco dfortissima britannica Charlotte Bankes, centrando così l’accesso per i quarti di. Bankes che ha fatto il vuoto con tutte: colei che si è avvicinata di più è l’elvetica Sina Siegenthaler a 0?69 in seconda posizione, seguita dall’altra svizzera Noemie Wiedmer a 1?07.Al maschile sono stati due gli italiani a qualificarsi per gli ottavi di: si tratta di Lorenzoche ha staccato il dodicesimo tempo durante la prima manche a 0?96 di distacco nei confronti dell’austriaco Lukas Pachner, mentre è riuscito ad ottenere il pass per un soffio Omar, che ha chiuso 31° a 0?99 da Kalle Koblet durante la seconda manche.