Lanotiziagiornale.it - “Siamo al disastro e il governo inventa complotti”. Parla il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Senato, De Cristofaro

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Peppe Dedi Avs al, ilMeloni sta facendo di tutto per distrarre l’attenzione degli italiani da quelli che sono i reali problemi? Che ne pensa?“Che di problemi gli italiani ne hanno molti e che la Meloni non glieli risolve. Il Paese è fermo, cresciamo dello zero virgola, ma la Meloni pensa ad altro. Pensa a fare la guerra ai magistrati e ai migranti. Eppure la nostra economia ristagna e la produzione industriale ha il segno meno davanti da ventidue mesi consecutivi. Dal punto di vista economico, dello sviluppo e della crescita, ilMeloni è un vero e proprio. Meloni è molto brava nella propaganda, e adre, ma la realtà la smentisce puntualmente: salari fermi a più di venti anni fa, oltre 130 mila lavoratori rischiano il lavoro e le ore di cassa integrazione sono in aumento.