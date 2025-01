Lidentita.it - Si sgonfia la Cdu, fallisce Merz e ora l’AfD lo chiama “zerbino”

Leggi su Lidentita.it

Sila Cdu, non passa la stretta sui migranti cheprovava a far approvare con il sostegno dell’estrema destra, una prova che mette in seria discussione la sua candidatura a cancelliere. Respinto al Bundestag il controverso provvedimento, hanno votato contro la legge, presentata da Cdu/Csu e sostenuta dal, 350 deputati, mentre 338 hanno . Sila Cdu,e oralo” L'Identità.