Agrigentonotizie.it - Si fa male inciampando al mercato e fa causa al Comune: il tribunale rigetta ma lei insiste e ricorre in appello

La diatriba giudiziaria tra ile una donna agrigentina, cominciata lo scorso mese di ottobre, continua. Si tratta del caso riguardante la richiesta di risarcimento danni in quanto, al mercatino settimanale del venerdì in piazza Ugo La Malfa, la donna sarebbe inciampata in una corda.