Ilgiorno.it - Sesto, neonato trovato morto sul balcone: lunedì l’autopsia. La mamma della 16enne: “Non sapevamo fosse incinta”

San Giovanni (Milano), 31 gennaio 2025 - Sarà la Procura per i minori di Milano ad indagare sul sul feto partorito in casa e poi, avvolto in una coperta, dentro a un secchio sul, da una, cheverrà interrogata.sarà anche eseguita l'autopsia sul corpicino, un maschietto, disposta dal sostituto procuratore dei minori Pietro Moscianese Santori. E' lui il magistrato che si occuperà delle indagini dei carabinieri diSan Giovanni che, dopo il trasporto in ambulanza al pronto soccorso, accompagnata dalla madre, hanno raggiunto l'abitazione e fatto intervenire gli esperti dei rilieviScientifica, rimasti fino a pomeriggio inoltrato. Inizialmente dell'inchiesta aveva iniziato ad occuparsi la Procura di Monza diretta da Claudio Gittardi e il pm Michele Trianni si era già mosso per cercare un medico legale per un riscontro autoptico.