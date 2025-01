Sport.quotidiano.net - SERIE D. Le ragazze di Rossi in campo stasera

VOLLEY La Pallavolo Grosseto anticipo la quindicesima giornata.alle 21, il team rosa diD allenato da Rossano, fa visita al Vp Volley squadra che ha unito Pietrasanta e Versilia. Si tratta di una sfida che potrebbe dare la possibilità alle grossetane di ottenere i primi punti del torneo, essendo ancora a quota 0 in classifica. Si sfidano infatti le due ultime formazioni del girone, con la squadra avversaria leggermente favorita nonostante la penultima posizione con otto punti, contro lo zero del tabellino della squadra grossetana, che fino a questo momento del campionato non ha collezionato neanche una vittoria. Non ci sarà in panchina coach, sostituito da Federica Brizzi. Sfida da provare a vincere, visto che la Pallavolo Grosseto sta migliorando nettamente, essendo una formazione Under 16, ma che ancora dal punto di vista tecnico e caratteriale paga dazio rispetto a formazioni molto più esperte.