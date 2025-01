Padovaoggi.it - Serie C, derby trappola per il Padova contro la Virtus Verona: le probabili formazioni, le ultime sulla 25ªgiornata

Leggi su Padovaoggi.it

Gigi Fresco all'orizzonte? Con più di 500 supporters al seguito l'auspicio è un rotondo no. Il, reduce dal pareggio internola Pro Vercelli, è pronto a tornare in campo per laal cospetto dellasul campo stretto e angusto del Gavagnin Nocini di.