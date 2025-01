Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 24a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La sfida inaugurale della 24esimadiBKT tra Palermo e Pisa sarà disponibile suanche in in modalità gratuita. Prevista per venerdì 31 gennaio alle 20.30, la sfida del Barbera vedrà i siciliani, alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata sul campo della Reggiana, ospitare il Pisa di Filippo Inzaghi, secondo in classifica. Un campo difficile per una squadra che non perde dal 21 dicembre e che affronterà una società al centro della cronaca sportiva per i diversi nomi ad essa associati in occasione del mercato di riparazione.I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.