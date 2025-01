Sport.quotidiano.net - Serie a2. Cantù ancora ko . Cade pure l’Urania: "Serve continuità in ottica playoff»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Settimana durissima per le lombarde in A2, con Urania eko nel turno infrasettimanale di mercoledì. Milanesi dominati dalla Piacenza di un Derrick Marcks che produce 34 punti, non bastano i 42 della coppia Gentile (nella foto)-Amato. Devastante il 31-14 del terzo quarto: "Due partite in una per quanto ci riguarda - il commento di Marco Cardani - in tre minuti il parziale che dal +11 ci ha portato al -10. Non va bene, come il primo quarto difensivo. Per essere una squadra daci, a prescindere dall’assenza di Ike Udanoh". Ottava posizione con Avellino, nel fine settimana arriva la capolista Rimini.invece ospiterà Forlì dopo il pesante passivo con la Fortitudo Bologna che conferma il -4 dalla vetta dove ora c’è anche Udine. 74-57 il finale al Paladozza.