Serie A oggi nuovo calendario | date di tre giornate e un extra per l’Inter!

inizia la ventitreesima giornata diA, ma non solo: sarà reso noto ildi anticipi e posticipi del campionato per i tre turni successivi. Il programma sarà definito a seguito dei due sorteggi degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League (ore 12) ed Europa League (ore 13). Peranche un: la data del recupero contro la Fiorentina.A – LE PARTITE IL CUISARÀ DEFINITO24ª GIORNATA (domenica 9 febbraio 2025)Cagliari-ParmaComo-JuventusEmpoli-MilanInter-FiorentinaLazio-MonzaLecce-BolognaNapoli-UdineseTorino-GenoaVenezia-RomaVerona-Atalanta25ª GIORNATA (domenica 16 febbraio 2025)Atalanta-CagliariBologna-TorinoFiorentina-ComoGenoa-VeneziaJuventus-InterLazio-NapoliMilan-VeronaMonza-LecceParma-RomaUdinese-Empoli26ª GIORNATA (domenica 23 febbraio 2025)Cagliari-JuventusComo-NapoliEmpoli-AtalantaInter-GenoaLecce-UdineseParma-BolognaRoma-MonzaTorino-MilanVenezia-LazioVerona-FiorentinaBologna-Milan (recupero della nona giornata)Fiorentina-Inter (recupero della quattordicesima giornata, si riparte dal 16? sullo 0-0)Il prossimo blocco di anticipi e posticipi deldiA è previsto per venerdì 21 febbraio, dalla ventisettesima alla trentesima giornata.