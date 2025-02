Digital-news.it - Serie A 2024 - 2025, Calendario dalla 23a alla 26a Giornata diretta tv DAZN e Sky Sport

Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co ? esclusiva a. Attiva ora.La programmazione televisiva delle gare dellaA Eniliveper la 23ª. Lasi apre il venerdì 31 gennaio con la sfida Parma contro Lecce, che inizierà alle 20:45 e sarà trasmessa in esclusiva su. Sabato 1° febbraio, alle 15:00, si giocheranno due partite: Monza affronterà l'Hellas Verona, mentre Udinese ospiterà il Venezia, entrambe in esclusiva su. Alle 18:00, sarà il turno di Atalanta contro Torino, anche questa trasmessa esclusivamente su. Ladi sabato si conclude alle 20:45 con Bologna che sfida il Como; questa partita sarà visibile sia suche su SKY. La domenica 2 febbraiosi aprirà alle 12:30 con Juventus contro Empoli, partita visibile solo su, seguita alle.