Liberoquotidiano.it - "Se ne va anche lui, non ci credo". L'Eredità, è sgomento dopo la puntata: chi lascia | Guarda

Colpo di scena a L'. Lain onda venerdì 31 gennaio vede un altro concorrente amatissimo abbandonare il gioco perché sconfitto. Patrizio, pensionato milanese, ha infatti avuto la peggiondo tutti i telespettatori di Rai 1 di stucco. "Ogni giorno se ne vanno i più simpatici. Oggi Patrizio. E va beh", scrive un utente al quale fanno eco tanti altri: "Nooo Patrizio", "Mi dispiace! Era molto simpatico! Ieri Claudio, oggi Patrizio. Un vero peccato! Così briosi, piacevoli", "Accidenti se ne vaPatrizio, i simpatici se ne vanno le str***e restano", "Non ci posso credere". Insomma, in molti si sono detti increduli per quanto accaduto. Solo nellaprecedente, Patrizio era rimasto l'unico concorrente ad arrivare fino alla Ghigliottina, di fronte a Marco Liorni. L'uomo, nella mfinale del gioco, aveva avuto la possibilità di aggiudicarsi un montepremi di tutto rispetto: ben 95mila euro.