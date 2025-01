Oasport.it - Sci freestyle, Coppa del Mondo Aspen 2025: nelle qualificazioni dello slopestyle fuori Flora e Miro Tabanelli e Renè Monteleone

Si sono concluse ad, negli Stati Uniti, levalido per ladel2024-di freeski park & pipe: in casa Italia non sono riusciti a centrare l’ingresso in finale i tre azzurri impegnati,femminili, con 8 pass in palio per l’ultimo atto, l’emilianasi è classificata dodicesima con lo score di 61.35, fatto segnare nella seconda run (ottavo posto a quota 65.96). Il miglior punteggio è stato della francese Tess Ledeux che con 79.38, davanti alla statunitense Rell Harwood, seconda a quota 77.48, ed alla canadese Megan Oldham, terza con 75.06.maschili, con 16 posti per la finale, il gardeneseha chiuso 38° con lo score di 57.00, fatto segnare nella prima run della seconda heat, mentresi è classificato 56° col punteggio di 26.