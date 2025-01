Lapresse.it - Schianto aereo Washington, Trump: “Elicottero volava troppo in alto”

dice che il Black Hawk dell’esercitoinal momento dell’incidenteavvenuto a, con undi linea caduto nel fiume Potomac. “L’Blackhawk stava volandoin, di molto. Era ben al di sopra del limite dei 200 piedi (60 metri, ndr). Non è poi così difficile da capire, vero?” ha scritto sul suo social Truth.I commenti del presidente arrivano il giorno dopo aver messo in discussione le azioni di un pilota didell’esercito americano coinvolto nella collisione a mezz’aria con undi linea, accusando anche le iniziative per la diversità di aver minato la sicurezza aerea. L’altitudine massima a cui si trovava il Black Hawk al momento dell’incidente – lungo un corridoio pubblicato chiamato Route 4 – era di 200 piedi (61 metri) dal suolo, secondo Jonathan Koziol, capo dello staff dell’aviazione dell’esercito.