Sbircialanotizia.it - Schiacciato da balla di fieno, morto 27enne nel Mantovano

Leggi su Sbircialanotizia.it

E' accaduto poco dopo le 8 a Marcaria Un ragazzo di 27 anni èoggi in seguito a un incidente sul lavoro. E' accaduto poco dopo le 8 di stamattina a Marcaria, comune del. Il giovane stava lavorando in una azienda agricola in Strada Molino quando, per cause in fase di accertamento, è .L'articolodadinelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.