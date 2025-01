Ilrestodelcarlino.it - Schema Ponzi, otto denunce per truffa: di cosa si tratta

Montegranaro (Fermo), 31 gennaio 2025 - I militari dell’Arma di Montegranaro hanno denunciato perbenmalviventi tra cui un 51enne di Caltanissetta, una 43enne leccese, una 21enne brindisina, due 20enni baresi, un 44enne lucchese, un 28enne anconetano ed infine una 48enne cagliaritana. Il sodalizio criminale aveva messo in atto il cosiddetto “”, cioè un sistema fraudolento in cui i soldi dei nuovi investitori vengono utilizzati per pagare i rendimenti promessi agli investitori precedenti. L'ideatore dellaconvince le persone ad aiutarlo a mettere in piedi un grande affare, promettendo alti guadagni a breve termine. Le rendite, però, non derivano da reali investimenti o attività redditizie, ma dall'uso di nuovi fondi. Così i componenti della banda, contattata la vittima mediante il servizio di messaggistica istantanea Telegram, le hanno proposto allettanti investimenti finanziari riuscendo a farsi accreditare la somma di 12.