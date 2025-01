Cesenatoday.it - Savignano, nono anno di vita del progetto: proclamato il consiglio comunale dei ragazzi

Passione per la cosa pubblica, partecipazione alladella città, coinvolgimento e invito all’impegno. Questi i valori richiamati ieri, giovedì 30 gennaio, dalriunito in seduta straordinaria per la proclamazione degli eletti e la costituzione deldei.