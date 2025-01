Cesenatoday.it - Saranno tenuti sotto osservazione i corsi d'acqua, diramata una allerta meteo 'gialla'

Leggi su Cesenatoday.it

una' per criticità idraulica sia sulla costa che in pianura, valida fino alla mezzanotte del 2 febbraio, quindi pericolo di piene deid'.Si legge nell'avviso: "Per la giornata di sabato primo febbraio si prevedono precipitazioni deboli-moderate che.