Puntomagazine.it - Sant’Angelo All’Esca: Rifiuti accatastati e sversamenti abusivi nella Valle del Medio Calore

, Ambiente. I carabinieri sequestrano un’officina meccanica per gestione illecita die per scarichi delle acque reflue senza autorizzazioneDa diverse settimane il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, d’intesa con il Gruppo Carabinieri Forestali di Avellino, ha avviato una serie di mirati controlli volti al contrasto dei reati in materia ambientale.Nell’ambito di tale strategia operativa, alcuni giorni fa la Stazione Carabinieri died il Nucleo Carabinieri Forestali di Volturara Irpina hanno proceduto ad ispezionare alcune officine meccaniche aventi sededel.All’esito di tali verifiche, un’officina è stata sottoposta a sequestro penale ed il titolare è stato deferito in stato di libertà per “gestione illecita dipericolosi e non” e per “scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione”.