Milleunadonna.it - Sanremo, Marcella Bella senza il fratello Gianni: "La mia dedica per lui". E annuncia la svolta femminista

Leggi su Milleunadonna.it

Dopo ben diciotto anni e per la nona voltatorna in gara sul Palco dell'Ariston con il brano Pelle diamante, che segna il suo esordio come cantautrice ail, che purtroppo dieci anni fa è stato colpito da un ictus. Ma in qualche modoci sarà lo stesso, se non altro nei pensieri di Mar.