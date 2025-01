Sanremo 2025 il debutto di Joan Thiele | Troppo sofisticata per il palco? La mia canzone è solo cuore – L’intervista

Leggi su Open.online

«Tutto mi intimorisce di questa esperienza. Mi sono ritrovata a dover risolvere di colpo, in un mese, tutti i miei problemi. Mi fa paura.ma forse era arrivato il momento di affrontare le mie paure» e quale terapia d’urto più forte se non il più scottante tra i palchi della musica italiana?, pronunciato alla tedesca «Tìle», classe 1991, nata a Desenzano del Garda, cresciuta tra l’Italia, l’Inghilterra e le Americhe, è tra i big che per la prima volta calcheranno le assi del Teatro Ariston e lo farà con Eco, brano ampiamente gradito alla critica dopo i preascolti di un paio di settimane fa. Un brano complesso ma intenso, moderno ma carico di concetto: un manifesto della musica di, uno dei più interessanti volti del nuovo pop all’italiana. Manifesto dell’amore in musica sicuramente è Che cosa c’è di Gino Paoli, brano che canterà venerdì durante la serata delle cover con Frah Quintale.