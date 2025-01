Dilei.it - Sanremo 2025, i Duran Duran ospiti internazionali: premiati Zanicchi e Venditti

Continua a prendere forma il Festival di. Carlo Conti è ormai a un passo dal nuovo esordio sul palco dell’Ariston, dove avrà il compito di far dimenticare il grandioso successo riscosso da Amadeus. Un nuovo tassello si è ora aggiunto al suo mosaico: i.ICome di consueto, il direttore artistico Carlo Conti ha affidato il nuovo annuncio inerenteal Tg1. Apparso in onda nell’edizione delle 20:00 di quest’oggi, venerdì 31 gennaio, ha svelato che itorneranno sul palco della celebre kermesse musicale italiana dopo ben 40 anni dall’ultima volta.Una notizia che non era stata anticipata in alcun modo e che, online, sta riscuotendo reazioni contrastanti. Tutto dipende ovviamente dalla generazione d’appartenenza. Per alcuni si tratta di un tentativo di strizzare l’occhio a una certa generazione, a chi negli anni ’80 aveva tra i 12 e i 25 anni, circa.