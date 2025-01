Ilmessaggero.it - Russia, economia a galla grazie all'Arabia Saudita: armi per 2 miliardi e contratti fino al 2026. Il patto Putin-Bin Salman

Leggi su Ilmessaggero.it

Pochi accordi sono avvolti da un alone di segretezza come quelli intergovernativi sulle, soprattutto quando una delle parti è oramai considerato un paria globale con cui è bene non.