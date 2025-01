Fanpage.it - Ruba 25 pigiami per un valore di 2.200 euro: arrestato in flagrante

Leggi su Fanpage.it

Un uomo è statodopo averto 25dal negozio di Victoria's Secret di Oriocenter, il centro commerciale in provincia di Bergamo. Ha tentato di portarli via nascondendoli in una borsa schermata. La refurtiva aveva unpari a 2.200