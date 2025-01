Romatoday.it - Roma - Eintracht, lancio di fumogeni tra i tifosi durante il match di Europa League

Leggi su Romatoday.it

Momenti di tensionela partita tradi, giocata ieri, giovedì 30 gennaio, allo stadio Olimpico e finita due a zero per i giallorossi. Nel corso del primo tempo, infatti, c’è stato unditra il settore e la curva Nord, occupata per l’occasione.