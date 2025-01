Roma coppia presa a martellate in strada

Leggi su Ilfaroonline.it

31 gennaio 2025- Unaè stata aggredita con un martello oggi, 30 gennaio, nei pressi di piazzale della stazione di San Pietro a. Le vittime, un uomo e una donna, hanno allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile diche hanno identificato e denunciato un 71enne croato senza fissa dimora.L'uomo e la donna sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. L'uomo è stato ricoverato, non in pericolo di vita e la donna medicata e dimessa con sette giorni di prognosi. L'aggressione, come ricostruito dai carabinieri, sarebbe scaturita dopo una lite per futili motivi. Nella tenda utilizzata come ricovero dal 71enne, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un coltello a serramanico.